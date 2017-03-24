公民法學教育 司改委員建議學日本拍Hero

總統府司法改革國是會議委員今天要求司法院提出司法文書白話文化報告，並建議成立跨院公民法律教育小組，推動生活化法學教育，例如可像日本拍攝日劇「Hero」，吸引民眾注意。

總統府司法改革國是會議第四組第三次會議今天早上在總統府舉行，第四組的主題為「參與、透明、親近的司法」，今天與會委員討論了司法文書與司法語言的改革以及公民法學教育。

小組召集人許玉秀會後轉述，司法文書的白話文部分，18位委員中有15位贊成，要司法院在第6次分組會議也就是5月12前，提出推動目標、進程和追蹤考核機制的報告。

許玉秀說，民眾對判決書了解程度，今天會議中有人提出一些數據，如研究所學歷看不懂的有5%，小學學歷的有63%，因此希望司法院擬個計畫，提出多久以內可以降到20%、30%，每個階段要做些什麼。

許玉秀說，這件事已經討論44年，為什麼到今天這還是一個被列入司改籌備會議的議題？還是全民最詬病的議題，非法律人的委員對判決有諸多批評，還要再等44年嗎？顯然是司法院沒有積極追蹤考核，所以要提報告。

許玉秀也指出，有的委員覺得根源在法條，通俗化就要修改法條，讓法條本身白話文化；其他建議還有編纂法律文書用語詞典、建立類似像「萌典」這樣的網路法律查詢服務、由終審法院法官和非法律人一起建立法律文書說明支援系統。

至於為何是終審法院？許玉秀說，因為真正決定判決書怎麼寫的是最高法院，因此委員建議司法院和法務部研擬具體獎勵措施推動司法文書通俗化。

公民教育部份，16位委員中有14位通過決議，建議成立跨院的公民法律教育推動小組。許玉秀說，委員謝明珠委員提出報告，介紹日本在公民法律教育上的努力，謝明珠並提出一個心得，現在是要求人民守法，不是要求官員守法，但應該要求人民知法，人民曉得權利在哪裡，不守法自然會受到處罰，重點是官員要守法。

許玉秀說，謝明珠建議要有活潑生活化的法學教材、法學遊戲手機應用程式（APP）、法治學習網站、法律戲劇節目等，如有部日劇「Hero」，收視率很高、很驚人，找民眾喜歡的演員來演，吸引注意；例如日本也推動列車，找一個全民喜歡的演員在車上，吸引民眾上車，再找一些法務部或法律人在上面解說法律知識。

許玉秀說，第三個決議是建議法務部寬列經費，邀集跨部會參與公民法律推動方案，結合媒體網路推動生活化的內容專案。1060324

(中央社)