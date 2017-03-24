女學生遭客運輾斃 堂哥：絕非平緩過彎

蘇姓女學生23日下午搭基隆客運時後車門突然開啟，蘇女跌落遭輾斃，她的堂哥蘇男（圖）24日受訪表示，雖然不知當時車速，但絕對不是平緩過彎。中央社記者王朝鈺攝 106年3月24日

蘇姓女學生昨天下午搭基隆客運時後車門突然開啟，蘇女跌落遭輾斃，她的堂哥今天受訪表示，雖然不知當時車速，但絕對不是平緩過彎。

女學生堂哥今天和家屬前往設在瑞芳警分局交通分隊對面的停車場察看肇事客運，家屬拿著相機四處拍照，以便日後查證，基隆客運也調來同款車型供檢方比對，基隆地檢署檢察官約在下午2時多前來勘驗車體，隨後轉往案發現場，了解事發過程，但並未接受媒體訪問。

堂哥表示，感謝媒體關心這起事件，但昨天看到網路輿論一面倒指責孩子在車上嬉戲，他懷疑是客運公司在混淆視聽，因為當時客運正在行進中，其實速度蠻快，案發處剛好又是轉彎，造成很大的離心力，導致孩子們跌倒。

他也質疑，在那麼快的車速下，要如何嬉戲造成後門損壞；退1萬步來說，如果孩子故意撞到車門，以1名30公斤女孩的力量，能夠足以把門踹開嗎？

堂哥說，他懷疑發車時車門已故障，或是車門的設計有問題，現在案子已進入司法調查，希望檢調能找出真相，還給家屬公道。

他表示，事發當時車內擁擠，死者背向後車門，與1名女同學一起站在階梯，死者妹妹則和另1名女同學站在走道，以當時不算慢的車速，「轉彎站都站不穩了，還能做什麼動作」。

堂哥說，他也蠻常搭基隆客運1062車次，基隆客運一直以來車速都不算慢，雖然現場車速不得而知，但絕對不是平緩過彎的情況。1060324

(中央社)