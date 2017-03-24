營養午餐水果費惹議 中市：提升食材

台中市教育局今天在市議會專案報告「市府取消補助學生營養午餐水果費」，引發藍綠議員關切，市長林佳龍說，是授權讓學校有更大彈性去提升食材，將營養午餐辦好。

教育局長彭富源今天在市議會臨時會中進行「市府取消補助學生營養午餐水果費」專案報告時說，台中市政府過去補助營養午餐水果，每週2次、每次3元，遭家長與學校反映經費有限，水果購買品質不佳，因此市府自104年9月推動營養午餐每餐加碼5元，嘉惠近26萬名師生，同時維持每週6元補助，1週共增31元，不僅限於補助水果，發揮更大效益。

教育局這項專案報告隨即引發藍綠議員熱烈討論，國民黨議會黨團更是群起圍攻，包括議員張廖乃綸、張(水靜)分、吳瓊華、蘇柏興、李榮鴻、陳政顯等人都批評教育局「拿學童健康開玩笑」，1週1次水果很可能是部分學童最正常的一餐，水果品質不佳，市府不追加預算，還進一步將經費取消，學生沒有水果可吃，簡直太過分。

民進黨籍市議員陳淑華、范淞育等人都贊成市府授權學校將原編列於午餐水果費的預算，彈性運用於整體午餐食材費上；邱素貞更說，根據專案報告書內容顯示，教育局並沒有取消水果費，還是全數移作食材費用，讓學校更能彈性運用，提升食材，但她建議，應落實監督機制，抽查是否經費都用在改善食材品質上。

林佳龍表示，新市府上任後即推動讓各校營養午餐一餐多補助5元，1天5元、1週就是25元，「連這個錢都花了，就是重視孩子的營養午餐！」；現行制度1週6元且強制買水果，讓學校無法彈性運用，若將這6元放進大水庫內，1週就有31元食材經費補助，對於學校而言，無論自辦或團膳將能更好運用。

林佳龍認為，授權讓學校有更大彈性去將營養午餐辦好是最重要的，要保障基本品質；如今回歸學校因地制宜，若有家長希望讓營養午餐增加更多水果，學校可以加碼，市府也樂觀其成。1060324

(中央社)