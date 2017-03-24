107課綱明年上路 竹竹苗工作坊登場
由新竹市、縣與苗栗縣教育處組成的「聯合課綱規劃小組」，今天舉辦工作坊，藉此說明107課綱注意事項，並彙集各校意見，盼讓107課綱明年正式上路時更加順利。
新竹市政府教育處表示，今天在新竹市玄奘大學舉辦的成果分享與協作工作坊，集結竹、竹、苗學區之24所高中職學校，超過百位行政團隊齊聚。其中，做為107課綱前導示範學校的新竹市私立曙光女中，今天也分享課綱執行上的情況。
竹市府教育處指出，雖107課綱尚未正式上路，但新竹市已推動「12年國教課程我先行」計畫，在多所學校先著手執行，例如校本特色課程部分，包括內湖國中就有茶花特色課程，培英國中則有創客課程，除了展現各校特色外，也讓學生能更多元的學習。
此外，竹市教育處也與多所大學合作，邀請大學教授到高中職開課，除了讓學生提前體驗大學的學習方式、上課內容外，也能幫助學生在畢業前更清楚自己的性向，找到自己的興趣，往更適合自己的領域升學邁進。
教育處表示，今天舉辦的成果發表會，也邀請到國立暨南大學教授洪雯柔蒞臨指導，以分享、研讀、實作等課程內容，為107課綱厚植扎根。整天活動，也由前導示範學校分享107課綱執行時的注意事項，並透過討論方式，彙集其他已在執行學校的意見，供教育部、國教署作為參考。
玄奘大學則表示，107課綱將於明年上路，高中端將減少傳統必修科目，以多元選修、彈性課程與加深加廣課程揭開教育的新風貌，而校內選修類科、專題表現，課外活動、比賽紀錄之學習歷程檔案，未來也將成為大學入學考試參採項目，因此大學端也逐步調整未來教學規劃，朝向更適性、彈性、及特色化的發展因應。1060324
(中央社)
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