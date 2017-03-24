10人有1人失眠 睡前半小時勿再盯3C

一項最新調查發現，全台15歲以上民眾，每10人就有1人有慢性失眠問題，其中以50至69歲的熟齡族以及女性族群最嚴重。心理師建議，睡前30分鐘別用手機，是睡好覺的第一步。

台灣睡眠醫學會、長庚醫院睡眠中心合作進行「台灣常見睡眠問題盛行率的變化趨勢」，針對全台15歲以上1073名受訪者進行電訪，發現全台慢性失眠盛行率約為11.3%，平均每10人就有1人深受慢性失眠之苦。

長庚醫院睡眠中心主任陳濘宏表示，慢性失眠有3原則，包括30分鐘內無法入睡、半夜醒來不易入睡、比預定時間早醒，發生頻率一週3次且持續超過3個月以上，就算是慢性失眠。

進一步分析失眠族群年齡，發現年紀愈大、失眠機率愈高，最容易失眠的年齡層為50至69歲，相較10年前，同樣年齡層的失眠比率高出2倍之多。

若就性別來說，男性失眠率約為8.6%，女性則高達13.0%。長庚醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩分析，女性失眠和生理期、懷孕、更年期等荷爾蒙變化息息相關，另像是帶小孩的媽媽，有高達57.7%有失眠問題。

想睡個好覺，跟3C產品使用習慣絕對有關，吳家碩說，正常來說，睡前約30分鐘體內會分泌一種「褪黑激素」，也就是我們感受到的「睡意」，但一旦眼睛接觸到手機、平板的藍光，大腦就會以為天還是亮的，減少褪黑激素，更難入睡。

吳家碩指出，2013年一項研究指出，睡前連續用2小時3C，褪黑激素會大幅少約23%，建議手機每次別用超過1小時，睡前30分鐘內最好就別再用手機，比較容易睡個好覺。1060324

(中央社)