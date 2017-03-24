竹子湖海芋節 柯P扮火影忍者

台北市長柯文哲打扮成動漫「火影忍者」中的主角漩渦鳴人。（張鎧乙攝）

柯也換上青蛙裝扮親手下田摘海芋。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲24日出席竹子湖海芋節開幕活動，因應今年主題「漫慢」，打扮成動漫「火影忍者」中的主角漩渦鳴人，柯會後受訪時表示，自己是在最後一秒才知道要變成這樣，柯也換上青蛙裝扮親手下田摘海芋，柯他連摘了5株海芋，最後透過宅急便寄花送給夫人陳佩琪。

(中時)