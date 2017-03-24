神級拉麵名店姊妹店「豚骨一燈」3／29進駐台灣
台灣人對日本拉麵可以說是情有獨鍾，只要是拉麵名店來台，都引起一陣排隊熱潮，在等待一蘭拉麵與米其林一星拉麵「Tsuta蔦」在台展店的同時，拉麵迷也別錯過東京拉麵之王「麵屋一燈」與其姊妹品牌「豚骨一燈」！
麵屋一燈去年登台時，引起排隊3小時、單日銷售700碗的驚人紀錄！麵燈一屋在日本連續7年奪得有「餐飲界奧斯卡」之稱的Tabelog票選NO.1的寶座，是日本跟台灣拉麵迷必定要造訪的神級名店。
姊妹品牌「豚骨一燈」也即將在3月29日進駐統一時代百貨台北店，此次「豚骨一燈」來台，以最受歡迎的必點招牌「濃厚魚介拉麵」領軍，及「一燈白豚拉麵」、「豚骨魚介沾麵」、「辛十二香拉麵」等四款主力拉麵，其中「辛十二香拉麵」是坂本幸彥社長為台灣粉絲量身訂做的「台灣限定」款，運用3種醬油、5種味噌和10餘種辛香料調和而成的多層次湯頭，溫暖開胃。店內餐點售價從190元起，價格也相當親民。
(中時)
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