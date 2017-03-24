苑裡在地攝影師出動空拍機 為學子拍畢業照

偏鄉學子難得有專業攝影師到校義拍，要留下難得的校園紀錄。(江詩筑攝)

偏鄉的苑裡林森國小今年畢業紀念冊將會不一樣，首次有攝影師到校掌鏡，甚至出動空拍機，要給小朋友一個不一樣的拍攝經驗，多次獲攝影獎的鄭仲棋正職是台電工程師，下班後則化身攝影師，24日到學校為六年級學生義務拍攝畢業紀念冊的團體照、生活照、個人照等，要呈現最棒的效果。

校長曾煥淦說，學校位處偏鄉，六年級的學生數經常在10人上下，因人數較少，難以委外拍照、製作畢業紀念冊，都是靠老師們結合課程，自行以數位相機或手機進行拍照、排版，再印製畢業生紀念冊。

鄭仲棋是攝影愛好者，大學加入攝影社開始，陸續參加比賽，曾獲得環保署「綠厝邊」、EYE上馬祖行動攝影等比賽銀獎，以及其他多項攝影比賽獎項，這次他受邀為學子拍照，他抱著為偏鄉學子圓夢的想法，以實際行動讓更多小朋友獲得更多的愛與資源。

(中時)