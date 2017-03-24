雙雁會 白額雁、凍原豆雁跨海澎湖相見歡

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群居的雁鮮少單獨行動，澎湖鳥友近日驚見1隻白額雁與1隻凍原豆雁千里跨海澎湖島相見歡，兩鳥形影不離彷如情侶雙飛雁，難得一見的奇景傳為笑談。

白額雁，俗稱大雁，分布在西伯利亞、北美洲北部、歐洲、日本、中國黑龍江、遼寧、新疆等地，中國特列為國家二級重點保護野生動物。

凍原豆雁，台灣稀有的冬候鳥，全球分布於歐亞大陸的寒帶苔原，東亞族群冬季主要遷移至日本、朝鮮半島、中國等地；外觀與寒林豆雁非常相似。

澎湖群島是候鳥度冬過境的中繼站，目前正值冬候鳥北返的季節，成群結隊的雁鳥會選擇在澎湖短暫落腳歇息，鳥友們歡喜賞鳥多有收穫。

一群愛鳥人士組成臉書好友「澎湖快樂鳥日子」，隨時發布地方鳥訊公告周知，屢屢有驚喜大發現。

連日鳥友指出，有1隻凍原豆雁已飛來澎湖長達5個月之久，多在成功水庫棲息，平日總是孤單隻影獨自優游穿梭草叢間，型態貌似落寞孤獨。

22日又發現1隻落單的白額雁出沒在興仁水庫旁，詎料昨日鳥友們居然看見白額雁展翅飛往成功水庫與凍原豆雁作伴，這是不同雁鳥族群間少有的現象。

驚豔畫面及心情留言迅速塞爆臉書，網友們笑稱兩鳥是千里姻緣一線牽，跨海澎湖來相會，雙雁一步一趨形影相隨好恩愛，天賜良緣情定澎湖灣。

也有網友不同解讀，兩隻落單孤雁，同是天涯淪落人，哥倆好一對寶，他鄉遇故知，出門靠朋友。

大夥好羨慕拍攝到雙雁會珍貴照片的鳥友，直呼實在太幸運了。

(中時)