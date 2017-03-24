傳統與現代藝術交陪　蕭壠國際當代藝術節開展

國際當代藝術節24日登場，文化局邀請現代舞創作者董桂汝及曙光種籽舞團，帶來精彩的開場表演。（萬于甄攝）

國際當代藝術節24日在蕭壠文創園區登場，首檔展覽以「交陪」為主題，呈現傳統與現代藝術的對談。（萬于甄攝）

2017蕭壠國際當代藝術節24日正式揭幕，兩階段展覽邀集台灣、日本、義大利、加拿大、奧地利等38組知名藝術家參與創作，展出超過400件以上作品，要讓老中青三代都看得懂藝術，呈現傳統與當代藝術的對談。

國際當代藝術節今年為第2屆，延續去年當代藝術與傳統交融的對話概念。台南勘稱廟宇文化最豐富的縣市，而廟宇的龍柱、廟門等，也都是藝術創作的種類之一，今年當代藝術節就呈現不少門神門板、廟牌木雕與現代藝術融合的作品。

文化局長葉澤山表示，台南藝陣、廟宇等傳統信仰資源豐富多元，其中更蘊含著藝術家及創意，是無窮盡的寶藏；《近未來的交陪》不僅融合傳統廟宇文化與當代藝術，也將新與舊的概念帶入，讓在地寺廟醮典的「交陪」文化，能用藝術的形式傳承下去。

《近未來的交陪－2017蕭壠國際當代藝術節》展覽，即日起至6月25日在蕭壠文化園區產出，另外，園區及戶外10座《城市浮洲》將於每日下午5點半至晚上9點半夜間點燈，讓民眾在向晚前來乘涼散步時，同時感受到「交陪境」縱橫交織的關係。

(中時)