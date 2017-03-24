感念醫療團隊7年陪伴 夫婦捐車盼成喪兒化身
「希望這台車能成為兒子的化身！」花蓮周姓夫婦感念兒子治療期間，受到花蓮慈濟醫院用心治療，雖兒子仍離開人世，夫婦倆特別以兒子周峰慶的名義，選在今天捐贈醫療訪視公務車，希望兒子的化身能跟著醫護團隊繼續做著有意義的事情。
周峰慶的母親鄭女士說，兒子生病的7年裡，受到醫護團隊用心的治療，還有許多病友互相的鼓勵，除了家人之外，兒子最熟悉也最感謝的就是這群醫療團隊，雖然2月初的一場意外事故，帶走了今年29歲的兒子，但這台印有花蓮慈院與兒子名字的車，能載著醫療團隊去幫助更多人。
周姓夫婦特地選在兒子七七的時候（逝世49日），為兒子向所有需要幫助的病友，送上誠摯的祝福。花蓮慈院陳紹祖醫師說，峰慶平常很低調又安靜，但實際上是一個很貼心的人，當他發現病友們早上在做治療之前，常常會來不及吃早餐，就開始幫病友們代訂早餐，而且一訂就是好幾年，他的離開，整個醫護團隊都很捨不得。
代表接受捐贈的花蓮慈院林欣榮院長表示，醫療不是只有問診、抽血、吃藥、開刀，還可以透過陪伴去了解病人需求，進而用醫療專業去協助病人恢復生活，這台車乘載了一個病友及家屬的期許與祝福，提醒著花蓮慈院要更加用心用愛去守護每個鄉親的生命與健康。
(中時)
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