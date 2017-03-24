日本交流協會高雄事務所副所長山下文夫 拜會澎湖縣府

日本交流協會高雄事務所副所長山下文夫抵澎，參訪風力發電機、太陽能發電與水產種苗繁殖場等，23日上午前往縣府拜會縣長陳光復，陳縣長歡迎山下副所長蒞臨澎湖，他表示，澎湖是世界最美麗海灣，期盼日本交流協會早日在澎湖設立辦公室，讓雙方在旅遊、再生能源與中小企業交流方面建立密切合作關係。

陳光復表示，澎湖與日本淵源深厚、關係密切，他在上任前，曾辦了澎湖和沖繩的第一次雙向包機，上任後也曾前往日本沖繩、伊豆等地取經，觀摩學習當地的觀光經驗，也積極規畫兩地包機航線，伊豆的「堂之島地質公園」和澎湖的「奎壁山赤嶼地質公園」簽署友好意向書，兩地的交流熱絡，但他也發現許多日本人不知道澎湖，因此，希望建立旅遊合作平台，宣傳與推廣澎湖之美，讓更多日本人體驗美麗的海島風情。

陳光復指出，為達成2025年非核家園目標，澎湖將規畫離岸風力發電，研究潮汐與洋流發電等再生能源，未來海底電纜建置完成後，可將電力輸送至臺灣本島。他說，日本廠商有相關技術，希望在澎湖日本交流協會在澎湖設立辦公室，建立密切交流的合作關係。

山下文夫表示，23年前曾在台北事務所服務過3年，這是第2次來澎湖，主要是針對經濟方面事務考察，特別是觀光、水資源處理、食品加工，最近將盡力投入於觀光方面。他表示，日本人去年來台旅遊增加16％，其中8成集中在北部，2成集中在南部，所以希望安排日本旅行社綵線團抵澎，推廣澎湖之美，讓更多日本觀光客到南部旅遊。

山下文夫表示，日本6年前發生311地震後，核能發電廠幾乎已停止運轉，目前日本再生能源使用率只有12％，希望在2030年能有倍數成長。日本廠商在風力發電有很好的技術，他盼在再生能源方面台日有合作機會。

包括建設處長洪棟霖、農漁局長陳高樑、工策會總幹事陳明山、旅遊處觀光促進科長王語莉等在場陪同，雙方針對旅遊、再生能源與中小企業合作議題交換意見。

(中時)