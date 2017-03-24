日媒問大屠殺 陸外交部：你去過南京嗎
針對日本文部省今天公布，新版教科書將把南京大屠殺的死亡人數模糊化，中國大陸外交部發言人華春瑩今天反問提問的日本記者「有沒有去過南京？」「不知道你心裡是什麼感受？」
中國大陸外交部今天舉行例行記者會，華春瑩在回答日本記者提問時，作上述表示。
當這名日本記者提問後，華春瑩首先反問他，「你在中國工作這麼久了，有沒有去過南京？」當這名記者點頭後，華春瑩接著說，「去過啊，那麼你看到這個新聞的時候，我不知道你的心裡是什麼感受？」
華春瑩說，南京大屠殺早已由國際社會公認，死難人數也經專家論證。日本政府和有關部門在教科書中修改或淡化這段歷史，甚至否認、篡寫這段歷史，是一種「極其錯誤和不負責任的行為」。
她表示，希望日本政府能本著對本國人民、對歷史、對鄰國負責任的態度，用「正確的歷史觀」教育國民，千萬不要用錯誤的歷史觀誤導下一代。1060324
(中央社)
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