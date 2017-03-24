阿里山花季櫻王綻放8成 延長交管

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阿里山花季主角吉野櫻預估於4月初綻放，清明4天連假將湧入數以萬計遊客，公路總局延長相關交通管制措施。圖為櫻王24日綻放景象。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月24日

阿里山花季主角吉野櫻預估於4月初綻放，清明4天連假將湧入數以萬計遊客，公路總局延長相關交通管制措施，籲請計畫前往賞櫻遊客提早規劃準備。

林務局嘉義林區管理處今天表示，阿里山花季展開後，遊客如織，假日常吸引數以萬計遊客上山；森林遊樂區內櫻花品種達30種，數量近3000株，屬染井吉野櫻的「櫻王」，今天已綻放8成左右，園區其他吉野櫻也開始綻放。

嘉義林管處指出，近來天氣暖和，「櫻王」預估這週假日會滿開，園區其他吉野櫻也會陸續綻放，預估4月1日至4日清明連假，是最佳賞花期。

嘉義林管處說，原本阿里山花季相關交通管制措施，僅到25、26日的假日，公路總局考量吉野櫻盛開狀況，以及兒童節舉辦相關優惠活動，預期清明節連假湧入大量人潮。

因此，開會決議相關交通管制措施，延長至清明節連續假期（4月1日至4日），避免造成交通壅塞，交管措施原則不變。

交通管制措施，嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6至11時，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7至11時，管制期間，除持有相關證明文件（工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。1060324

(中央社)