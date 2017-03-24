醫療價值研究文化 台大雲醫13週年慶
台大醫院雲林分院今天舉辦改制13週年慶，院長黃瑞仁以「醫療價值、研究文化」期勉同仁，讓「夢想啟動未來」，並點燃希望火炬，象徵薪火傳承醫療熱情與理念。
衛生署立雲林醫院於2004年4月改制為台大醫院雲林分院，今天舉辦改制13週年慶，台大醫院、雲林縣衛生局、雲林科技大學、醫師公會、藥師公會、醫療院所等各界與會慶祝。
曾在雲林分院擔任副院長、去年8月擔任院長的黃瑞仁說，深刻感受到雲林鄉親對台大醫院雲林分院的殷切期待與信任，將進行準醫學中心評鑑、籌備虎尾院區第二期工程、籌劃斗六院區燒燙傷加護病房，並參與國際醫療支援及培訓服務。
黃瑞仁以「醫療是價值、研究是文化」期勉同仁，全方位投入服務鄉親，推廣自我健康照護的理念，以13週年慶主軸「夢想啟動未來」（Imagination at work），從工作中發揮無限的想像與可能。
今天慶祝大會邀請「疤痕合唱團」獻唱，團員都是外科部主任楊永健在台北的患者，透過音樂唱出人生新樂章，並參與燒燙傷治療史演出，歌聲及演出都相當動人。
大會中演出燒燙傷治療史，從170萬年前非洲大陸尼安德塔人鑽木取火燙傷說起，到西元前1500年前埃及對燙傷處置，到現代燒燙傷治療、傷者面對社會異樣眼光如何走出心理陰霾，故事貫串古今中外，展現創意。
演出者之一是台大醫院雲林分院外科部主任楊永健，曾在八仙塵爆中收治33名燒燙傷患者，創下全部痊癒記錄，斗六院區的燒燙傷加護病房也由他著手規劃，預計今年年底完成。1060324
(中央社)
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