議會綠大於藍 高市議長：監督力道不放軟

我要評比

高雄市議會第2屆第5次定期大會今天開幕，議長康裕成說，本屆議會雖綠大於藍，但議會對市府的監督力道絕不放軟，她希望執政黨議員要多站在市民角度，看緊市民荷包。

康裕成開幕並肯定市長陳菊「翻轉高雄」及爭取中央前瞻性建設預算的表現；她強調，議會仍將卯足全力進行監督，期盼府會攜手落實與市民共織的城市藍圖。

她表示，陳菊在第3屆市長任期展開「高雄翻轉」計畫讓全體市民看到成績，許多治理績效評比及重要指標均居全國之冠，首長施政滿意度及市民對城市的光榮感也領先全國。

康裕成又說，不過，議會對市府的監督力道也絕不放軟，包括鐵路地下化、覆鼎金公墓遷葬、十全路打通及重要道路拓寬案等重大建設，議會依舊會加強監督，期盼市府切勿怠慢。

康裕成強調，理性問政、嚴格監督是議會不變的準則，以食安修法為例，全體議員展現不同政黨之間的團結與良性競爭；針對議會過去2年未曾召開臨時會，這也創下議會議事效率的佳績。1060324

(中央社)