太魯閣族語超溜 孫頌葳獲中級族語考試榜首

秀林國中七年級學生孫頌葳以一口流利的太魯閣語，首次參加中級族語考試一舉拿下太魯閣族語榜首。（秀林國中提供）

花蓮秀林國中七年級學生孫頌葳，即便生長在「外來語」充斥的年代，仍能說著一口連部落耆老都肯定的太魯閣族語，日前首次挑戰族人也不一定能考過的中級族語考試一舉拿下太魯閣族語榜首，連長輩看到他都要稱他「孫老師」！

孫頌葳從小跟著祖父母學習族語，與部落長輩對話完全沒問題，國小五年級就拿下全國太魯閣族朗讀第一名，而「羅馬拼音」則是在教會、學校的族語課程中學習，七年級上學期則拿下花蓮縣單字比賽第一名，十足的太魯閣小黑馬。

因為生長在部落，國語族語交雜的「雙語」環境，因長輩仍以族語溝通，遇到外來人士拜訪，她就化身為翻譯人員，也讓她成為部落裡的重要人物，她說，學習族語讓她更有自信，特別是能幫助到看不懂國字的長輩，未來還要繼續考取高級、優級檢定。

孫頌葳分享自己平時練習族語的訣竅，除了在上課時專注聽講，回到家也會主動和和祖父母對話，開口說比照著書本念進步得快，尤其口語化的用詞更是書本中學不到的，至於學習「羅馬拼音」她則說，牢記每個字母發音，就能輕鬆拼出來了，她也坦承，羅馬拼音比較有難度。

秀林國中教務主任李鎮洲說，過去學校曾有少數通過族語中級認證的案例，但奪下榜首這是頭一遭，特別是她還是首次參加就有優異成績，也讓學校於有榮焉，未來也會繼續協助她在族語上的精進。

(中時)