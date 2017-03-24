邱太三「考考妣妣」說惹怒罵 呂秋遠酸：寫廠廠就好

法務部長邱太三。（陳志賢攝）

律師呂秋遠今於臉書大酸邱太三。(圖/翻攝自呂秋遠臉書)

同婚釋憲案言詞辯論今（24）日登場，席間法務部長邱太三發言時表示，我國人民數千年來沒有同性婚姻的社會現象或相關機制，認為貿然修改民法不妥當，之後邱更舉例問道，「祖先牌位是要寫考考還是妣妣？」引起挺同方憤怒。對此，律師呂秋遠就於臉書大酸，「不用寫考考，也不用寫妣妣，寫廠廠就好。」

針對邱太三今天在憲法法庭的言論，呂秋遠於臉書表示，希望邱對於同志婚姻的立場，只是個人，不是代表民進黨政府；否則他會覺得當今執政者，「以後不要發行彩虹卡。」

接著，呂秋遠強調，法律是考量社會需求來制定，於民法制定史料中可以佐證。因此，當現今同志婚姻有需求時，呂就質疑，難道民法不該隨著調整改變嗎？

至於邱太三說，「祖先牌位是要寫考考、還是妣妣？」呂秋遠則大酸，「不用寫考考，也不用寫妣妣，寫廠廠就好。」直言部長管人家要怎麼寫，媳婦還是女婿，新郎還是新娘？呂還稱邱太三一定沒看過莎士比亞，「他說，玫瑰即使不叫做玫瑰，還是無損其芳香。」

最後，呂秋遠更諷刺地說道，「對了，你知道古代人稱呼泰山就是岳父嗎？這樣叫你名字的朋友好尷尬哦。」

(中時電子報)