香港蔡繼有學校師生 今訪雲林維多利亞雙語中小學

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維校今天以歡迎歌及小學生熱舞熱烈歡迎香港蔡繼有學校來訪（維多利亞雙語中小學提供）

香港蔡繼有學校校長劉筱玲，今日率師生及家長二百多人參訪維多利亞雙語中小學，該校學生與維多利亞學生一起上課，體驗台灣學校生活。

維多利亞雙語中小學副董事長李佳芬表示，香港蔡繼有學校以世界為教室，多年來每隔一、二年會來台與維多利亞師生交流，每次都留下豐碩的交流成果。

蔡繼有學校課後活動只有校隊培訓，並無社團活動，維多利亞雙語小學有30個左右的社團，學生來台參訪都非常期待。

兩校學生在見面前，已經先行透過e-mail交流與認識，見面後也由維多利亞學生負責接待。

維校今天以歡迎歌及小學生熱舞熱烈歡迎遠方來客，蔡繼有學校長劉筱玲表示，維多利亞辦學理念與蔡繼有學校相近似，「每個孩子都獲關懷照顧，每個孩子都樂於學習，每個孩子都會獨立思考，每個孩子都能建立自信，每個孩子都能發展潛能。」

(中時)