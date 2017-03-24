中山大學公共事務管理研究所在職碩專班 澎湖10人金榜題名

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國立中山大學公共事務管理研究所公告106學年度在職碩士專班錄取名單，乙組(澎湖班)計有朱凱莉、莊貴姝、洪慧君、吳欣芸、邱梅真、鄭麗娟、洪泰山、鐘素月、葉秋香、周美嬋等10人順利考取，修業期間為期兩年。

為提升公務人員對公共事務領域知識與學術研究之層次，擴大知識領域並提高行政效率，中山大學公共事務管理研究所在澎湖開設專班，提供在職進修管道並進一步提昇學術研究風氣，讓進修學員免去舟車勞頓、奔波之苦，為在地孕育出許多優秀人才。

縣府人事處表示，中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班澎湖班，課程規畫主要在培養具有專精公共事務管理知識，以及公共政策規畫能力、公私部門協調能力、全新管理觀念及創新性的人才，冀望帶動澎湖在地發展。

中山大學公共事務管理研究所澎湖班第１6期碩士學分班將於3月25日開班，歡迎具公立或已立案之私立大學、獨立學院及教育部認可之國內外大學院校畢業，得有學士學位者，和依有關教育部法令具備以同等學力報考研究所碩士班資格者報名進修，有意參與是項進修勤學者請把握機會，參加學習。

(中時)