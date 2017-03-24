中山大學公共事務管理研究所在職碩專班 澎湖10人金榜題名
國立中山大學公共事務管理研究所公告106學年度在職碩士專班錄取名單，乙組(澎湖班)計有朱凱莉、莊貴姝、洪慧君、吳欣芸、邱梅真、鄭麗娟、洪泰山、鐘素月、葉秋香、周美嬋等10人順利考取，修業期間為期兩年。
為提升公務人員對公共事務領域知識與學術研究之層次，擴大知識領域並提高行政效率，中山大學公共事務管理研究所在澎湖開設專班，提供在職進修管道並進一步提昇學術研究風氣，讓進修學員免去舟車勞頓、奔波之苦，為在地孕育出許多優秀人才。
縣府人事處表示，中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班澎湖班，課程規畫主要在培養具有專精公共事務管理知識，以及公共政策規畫能力、公私部門協調能力、全新管理觀念及創新性的人才，冀望帶動澎湖在地發展。
中山大學公共事務管理研究所澎湖班第１6期碩士學分班將於3月25日開班，歡迎具公立或已立案之私立大學、獨立學院及教育部認可之國內外大學院校畢業，得有學士學位者，和依有關教育部法令具備以同等學力報考研究所碩士班資格者報名進修，有意參與是項進修勤學者請把握機會，參加學習。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。