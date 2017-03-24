海芋季微電影首映 鄭文燦客串演出
「2017桃園彩色海芋季」活動將於3月底起跑，華航諾富特飯店與桃園市政府合作拍攝的微電影《芋見你真好》下午浪漫首映，桃園市長鄭文燦在片中客串演出，大力推銷海芋季活動。
《芋見你真好》以海芋布置的婚禮做為開場，並回顧男女主角從相識、熱戀到結婚的過程中，都有各式色彩繽紛的海芋點綴陪伴，劇情十分溫馨浪漫。特別的是，市長鄭文燦在片中還客串證婚人一角，見證男女主角的愛情故事。
彩色海芋季活動從3月31日起至4月9日止，地點在大園區聖德北路與田溪路口的周邊農田，面積高達6.6公頃。此外，假日期間在機場捷運高鐵站及體育園區站都有免費接駁車，民眾可多加利用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。