海芋季微電影首映 鄭文燦客串演出

片中色彩繽紛的海芋襯托男女主角的愛情故事。(范揚光翻攝)

市長鄭文燦(中)在片中客串演出證婚人。(范揚光翻攝)

「2017桃園彩色海芋季」活動將於3月底起跑，華航諾富特飯店與桃園市政府合作拍攝的微電影《芋見你真好》下午浪漫首映，桃園市長鄭文燦在片中客串演出，大力推銷海芋季活動。

《芋見你真好》以海芋布置的婚禮做為開場，並回顧男女主角從相識、熱戀到結婚的過程中，都有各式色彩繽紛的海芋點綴陪伴，劇情十分溫馨浪漫。特別的是，市長鄭文燦在片中還客串證婚人一角，見證男女主角的愛情故事。

彩色海芋季活動從3月31日起至4月9日止，地點在大園區聖德北路與田溪路口的周邊農田，面積高達6.6公頃。此外，假日期間在機場捷運高鐵站及體育園區站都有免費接駁車，民眾可多加利用。

(中時)