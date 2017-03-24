日夜溫差大 佳里奇美醫院急診中風患者增1倍

佳里奇美醫院神經內科醫師陳南丞表示，忽冷忽熱或是日夜溫差大，都會造成心血管急速收縮，增加腦中風及心血管疾病發作的機率。（萬于甄翻攝）

中央氣象局預報周末又一波大陸冷氣團來襲，中南部近日忽冷忽熱的天候，也讓腦中風患者人數不斷攀升，佳里奇美醫院在上一波寒流時，急診腦中風患者人數與平時相比，更明顯多出1倍；面對如此多變的天氣，心血管疾病患者及長者都需特別注意。

在寒冷的冬天遇上暖暖的太陽，雖讓人感到舒服，但這樣的天氣卻是三高慢性病、曾腦中風、有心血管疾病等患者，最需要注意的時候。佳里奇美醫院指出，忽冷忽熱或是日夜溫差大，都會造成心血管急速收縮，增加腦中風及心血管疾病發作的機率。

佳奇神經內科醫師陳南丞則建議民眾，早上起床時，不要馬上下床或是接觸室外冷空氣，應先等身體暖和、適應溫度後再活動；出門時，也要注意頭皮及脖子的保暖度，因室內外溫差容易導致心血管、腦血管等病變的原因之一。除冬季須注意外，春夏季也應防「熱中風」。

陳南丞進一步說明，熱中風為高溫誘發的中風，在氣候炎熱情況下，老人出汗多，體內水分散失快，如不及時補充水分，常會因為血容量不足和血液黏稠度增高，而誘發腦血管堵塞，導致缺血性腦中風。

因此，不管冬季還是春夏季，有三高及曾罹患心血管疾病的患者，都應注意身體健康狀況，避免心血管疾病再發作及預防中風。

(中時)