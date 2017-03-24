響應動保義剪 花蓮市長魏嘉賢落髮相挺

來自台南的髮型設計師諾曼、肯尼與攝影師阿瑋發起的「環島義剪」，昨天來到花蓮市區。（張祈翻攝）

花蓮市長魏嘉賢，也自告奮勇落髮相挺，成為花蓮站的第一位客人。（張祈翻攝）

3位來自台南的髮型設計師諾曼、肯尼與攝影師阿瑋，為響應流浪動物議題，各憑所長發起「環島義剪」，一路經過台中、台北、宜蘭及花蓮，同樣關注動保議題花蓮市長魏嘉賢，也自告奮勇落髮相挺，成為花蓮站的第一位客人。

發起人諾曼說，「以認養代替購買，以結紮取代撲殺」的口號大家都會說，但少有人會看到流浪動物之家經營的困境，透過義剪他們可以宣導尊重不同生命的理念，而募來的善款則要全數捐給台南流浪動物之家。

(中時)