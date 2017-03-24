防川普加稅 德小熊軟糖HARIBO赴美設廠

德國知名的小熊軟糖廠商Haribo，即將前往美國設廠製造。（達志影像/Shutterstock）

德國最大的糖果商HARIBO，為防止美國新總統川普（Donald Trump）祭出高額關稅，決定前往美國威斯康辛州（Wisconsin），設立該公司在美第一間工廠，並將在當地新聘至少400名員工，鞏固其龐大的美國糖果市場。總部位於波昂（Bonn）的Haribo，以可愛、多彩多汁的小熊軟糖聞名全世界，擄獲各地大小朋友的心。

據德國之聲（DW）報導，川普的高關稅威脅，不只讓汽車製造商感到擔憂，如今連以小熊軟糖聞名世界的德國糖果商Haribo都深感威脅。Haribo近日宣布，將投資威斯康辛州2.4億美元（約73.1億台幣），並設立他們在美國的第一間軟糖工廠，該投資案預計能為當地帶來至少400個工作機會。該公司執行長瑞格（Hans-Guido Riegel）表示，「美國市場是Haribo全球成長速度最快的區域，我們基於戰略考量，期望新設立的工廠能在2020年投入生產。」威斯康辛州州長沃克（Scott Walker）也大力讚賞Haribo，表示選擇威州絕對不會失望。

德國Haribo旗下一款可樂口味的造型糖果包裝。（達志影像/Shutterstock）

德國途易飛航空旗下的Haribo塗裝737航班。（達志影像/Shutterstock）

成立於1922年的Haribo，是德國首間生產「小熊軟糖」的公司，由第一代創始人老瑞格（Hans Riegel, Sr.）於波昂設立。二戰後交棒給兒子小瑞格（Hans Riegel），不僅開始在德國擴大市場版圖，更一步步地向海外邁進。1960年代首次向英國等歐洲國家擴張，1980年代正式進入美國市場，其中一款草莓口味的「Fraise Tagada」成為法國銷量最好的軟糖之一。目前是德國最大的糖果製造商之一，公司淨值約為20億歐元（約657.1億台幣），全球員工多達6千人之眾。

法國境內舉辦Haribo系列的大型氣球車隊遊行。（達志影像/Shutterstock）

相較於Haribo宣稱已籌劃多年在美設廠的說法，外界普遍認為，他們是因為川普的20%關稅威脅，為避免被加稅而失去市場競爭力，才加速赴美設廠投資。除了美國，Haribo更著眼於中國大陸與巴西兩個人口大國市場，要以色彩繽紛的小熊，來征服這兩個大國的居民。

(中時電子報)