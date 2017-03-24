陸客遊澎機車「失電」警察助兩女完成旅途

日前二名中國籍女子結伴來澎旅遊，半途中所騎租用之機車沒電，不知所措之際，幸遇勤查執勤之員警協助，終使其機車恢復動力，繼續未完之旅程，二女對台灣警察熱忱服務深表謝意與讚譽。

澎湖縣警察局白沙分局西嶼分駐所警員鄭仁村於日前執勤時，途經池東加油站時，發現兩名女子正在路上推著車子，神情慌張、徬徨無助，鄭員見狀立即上前關心詢問，是否需要協助。

經詢後得知高姓及周姓女子，係從中國浙江來澎自助旅行，於馬公市租車後，一路攬勝至西嶼，不料所騎之電動機車失去動力，由於人生地不熟，正一籌莫展之際，幸遇員警經過而得以解圍。

鄭員先將兩女引導至所內稍作歇息，同時以電話連絡可作電池更換之商家後，即開車載兩女前往更換。

兩女表示:「來台旅遊，除體會到台灣人的溫暖與關懷外，警察的熱心服務，是未曾有過的感受，讓他們能在旅途中見識到台灣看不見的美，希望在未來還能有機會來台灣體驗這道最美的風景。」

(中時)