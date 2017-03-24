墾丁音樂季前 雄檢查獲上千公斤K他命原料

雄檢指揮海巡等單位查獲新進滿2號漁船涉嫌走私K他命原料1109公斤。 （林雅惠攝）

高雄地檢署指揮海巡等單位於澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處攔截澎湖籍漁船新進滿2號涉嫌走私K他命原料1109公斤，海巡署南巡局指出，這是史上查獲最大宗漁船運毒走私案，毒梟原想趁墾丁音樂季開跑前大撈一票，所幸及時被查獲。

高雄地檢署數月前接獲行政院海巡署南巡局澎湖機動查緝隊報告，指有毒梟計畫於墾丁音樂季前，利用漁船走私大批毒品入境，檢方組成專案小組詳加蒐證，見時機成熟，23日清晨指揮海巡隊、澎湖縣警察局白沙分局等單位，在澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處攔截「新進滿2號」漁船，發現該船甲板處有大量可疑的黃色飼料袋。

查緝小組經登船以毒品試劑對飼料帶內容物進行檢測，呈現毒品陽性反應，隨即逮捕33歲船長張慶龍、楊姓船員與印尼籍漁工3人，連人帶船押返興達港海巡基地。

雄檢今天下午由台灣高檢署檢察長王添盛主持破案記者會，現場展示查扣的巨量毒品，檢方表示，該船共起出45包飼料袋，總重1109公斤，確認該飼料袋內容物均是第三級毒品K他命之先驅原料即第四級毒品鹽酸羥亞胺。扣案的毒品透過極簡單方法，即可製成第三級毒品K他命，轉換率達8成，約可轉換成近900公斤的第三級毒品K他命，可供300萬人次吸食，市值高達5億元。

南巡局指出，船長張慶雄為躲避查緝，數度刻意駕駛漁船出港，並於報關之際，觀視海巡安檢人員表情，以判斷有無遭鎖定，於出港後航向故意不定，並不時定點停船，以測試有無遭巡防艇監控，專案小組見時機成熟，趁船長等人於22日傍晚5時許，駕船報關出港後，立即展開海上部署攔截行動，而查獲1109公斤第四級毒品。

檢方表示，船長張慶龍及楊姓船員與印尼籍漁工3人因涉犯毒品危害防制條例第4條第4項之運輸第四級毒品罪嫌，由檢方偵訊中，毒品來源仍追查中，全案是繼本月初海巡署東巡局台東查緝隊等單位查獲800餘公斤K他命後，海巡署再度破獲巨量毒品走私案。

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(中時)