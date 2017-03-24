香港特首選舉 外媒：北京派勝出無懸念
香港特區行政長官選舉即將投票，西方媒體看好北京支持的林鄭月娥，北京顯然決定沒有必要繼續保持不干預香港事務的假象。但近來香港反中浪潮升高，這個結果可能加深香港的政治裂痕。
香港特首選舉將在26日投票，1194名選委會委員將在香港特區前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華，以及前法官胡國興3人中，選出1人出任下屆特首職務。
儘管曾俊華獲得不少選民支持，但西方媒體多半認為，受北京青睞的候選人當選是意料中的必然結果。也就是說，林鄭月娥可望出線。
紐約時報報導，香港親民主活動人士對26日的特首選舉程序表示不屑，認為這是內定的同時，也對北京冷落曾俊華的作法失望。因為他是罕見的親建制派人物，且得到親民主黨派的認同，也獲得民眾的支持。但中國大陸領導人仍決定支持林鄭月娥。
報導引述香港媒體指出，中國大陸全國人大常務委員會委員長、中共中央港澳工作協調小組組長張德江2月曾在深圳表達北京方面對林鄭月娥的支持。美國學者胡素珊（Suzanne Pepper）認為，北京顯然已經做出決定，沒有必要繼續保持不干預香港事務的假象。
法國國際廣播電台引述法新社評論指出，親北京的精英抱怨遭受極大壓力，北京當局要求他們投票給林鄭月娥。
評論指出，這是一場拐彎抹角、有利於北京的選舉，結果可能是在這座前英國殖民地，又一次挖深政治裂痕。
報導並引述香港雨傘革命領袖黃之鋒的話說，香港推出的是一場選拔，不是選舉。1060324
(中央社)
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