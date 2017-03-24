法務部：結婚不限一男一女 須立法解決
法務部今天表示，要讓結婚制度不限於一男一女，不是法務部函釋能解決，法務部是民法主管機關，不是立法機關，因此，唯一解決之道應透過法制化的途徑來解決。
同婚釋憲案，司法院大法官今天召開憲法法庭舉行言詞辯論，法務部以民法的主管機關身分在憲法法庭表達法律意見。
法務部說，法務部長邱太三的發言，是就民法制度發言，認為現今的民法親屬編早於民國19年業已制定，有其歷史脈絡，非能以現今環境去評論，民法既未考量同性婚姻而為規定，當然無違憲問題。
如果就法論法，要讓結婚制度不限於一男一女，此非法務部函釋能夠解決，法務部是民法主管機關，不是立法機關，因此，唯一解決之道應透過法制化的途徑來解決。
由於在憲法法庭上說明時間有限，無法就相關問題當場解釋清楚，為避免誤會，法務部再次強調，民法婚姻制度無論從法律文義、論理解釋，或是過去的大法官解釋，確實都受到現有制度的規範，是指一男一女的婚姻。
法務部表示，婚姻制度的變革，會影響當事人及第三人的權利義務，且可能產生憲法價值衝突，自應審慎以對。
法務部立場是開放的，絕對尊重每個人都有追求幸福的權利，所以認為同志權益應予保障，且未反對任何可能的法制化途徑。
法務部說，今天的憲法法庭，法務部以民法主管機關的立場來說明，社會對婚姻制度的討論，應視社會變遷及現實社會秩序的影響與衝擊，透過立法建立法制途徑，由立法者及國會機制來面對，共同解決問題。1060324
(中央社)
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