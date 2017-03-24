3歲男童走失 機警指認自家車輛
一名3歲男童在嘉義市植物園走失，警方前往處理時，一直找不到男童親人；幸好男童及時指認路邊停放的自家車輛，進而順利找到親人。
嘉義市警察局公園派出所今天表示，日前有民眾報案指稱嘉義市立植物園內有一名落單的幼童獨自哭泣，警方趕往現場，很快發現正在嚎啕大哭的男童。
員警等待男童情緒較平穩後，得知男童與母親一起到植物園，卻不慎走失，因男童無法表達身分與住所，警方只好先在植物園內尋訪男童親人，但一直找不到。
就在員警將男童帶出植物園，準備帶回派出所繼續查詢時，男童突然指著路邊一輛小客車說：「我坐這台車來的」；員警立即查詢車號，順利聯絡到男童家人。
警方表示，當時男童的母親心急如焚，對於警方協助找回孩子，表示萬分感謝；員警則稱讚男童機警，才能讓警方循線連繫到家人。1060324
(中央社)
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