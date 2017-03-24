興航解散錢沒還 旅行社控侵占逾2.5億元
復興航空去年底解散，台北市旅行同業公會今天召開記者會，控訴復興航空停航違規卻遲遲不退還保證金，總金額超過新台幣2.5億元。
復興航空去年無預警宣布停飛，導致許多民眾在國外飛不回來，要出國的民眾也臨時轉簽其他家航空公司，當時復興航空也承諾，將會賠償旅行社協助轉簽、改票或無法出團虧損。
台北市旅行同業公會今天召開記者會，控訴復興航空停航違規，卻遲遲不退還保證金、未開票票款等，甚至連旅行社協助轉簽、安排住宿的虧損都沒有賠償，最近甚至還通知業者，打算執行機位保證支票，形同侵占。
台北市旅行同業公會表示，光是一條帛琉航線，7家業者的保證金加起來就超過1億元，品冠旅遊協理簡憲進表示，興航帛琉班機，原定計畫執行到2016年12月底，業者需繳交每航次機位總額支票為押票金。
他表示，依照原本合約，約定開票後可退回該班押金支票，復興航空在9月底停航該航線，已經違約，但直至今日皆未退回該航線押金的支票，復興航空甚至在今天通知將執行所有機位未取得保證支票，明顯有侵占之嫌。
台北市旅行同業公會理事長吳志健表示，除了帛琉航線，日本線也有許多業者受害，目前統計，除了帛琉線，其他航線定金、溢收款及保證金等預付款有3871萬294元；旅客滯留國外費用等衍生金額有6934萬8356元。
另外，業者和興航間的B2B帳戶也有3672萬7083元，若再加上帛琉航線的押票金，總金額至少超過2.5萬元。
吳志健表示，政府應該要有實際作為保障業者，否則此例一出影響甚鉅，未來各家旅行社都會擔憂若是再發生航空公司倒閉，押金、衍生費用無處可討問題，進而不願繳交押金，消費者的權益將更沒保障。1060324
(中央社)
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