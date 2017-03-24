洪宸宇、林英傑去年遭釋出 轉戰新球隊一軍出發

去年遭到猿隊釋出的洪宸宇，今年轉戰中信，開季重一軍出發。(中時資料照 周鎮宇攝)

去年球季遭到釋出的洪宸宇與林英傑，今年分別轉往中信兄弟與Lamigo桃猿，今中職公布四隊一軍26人名單，兩人也都被球隊列入一軍陣容，盼在新球季闖出新的一片天。

洪宸宇去年球季結束遭到猿隊釋出，不過今年獲邀參加中信春訓，表現備受教練團肯定，在自辦熱身賽中，出賽7場，合計投了7局，送出7K，僅出現2次保送，自責分率1.29，官辦熱身賽則有出賽1場，投1局失1分。

林英傑去年球季效力中信兄弟，結果球季結束被球團釋出，不過隨即被猿隊延攬，在官辦熱身賽共出賽2場，共投2.2局，被擊出4支安打，僅失1分，開季有望在猿隊牛棚扮演功能性左投角色。

(中時電子報)