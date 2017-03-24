彰縣一馬當先 可透過遠距視訊訴願了

彰化縣政府訴願審議委員會創新在各戶政事務所設置視訊服務，減少路途奔波。（吳敏菁攝）

彰化縣政府訴願審議委員會創新在各戶政事務所設置視訊服務，減少路途奔波。（吳敏菁攝）

彰縣府一馬當先！彰化縣政府訴願審議委員會創新在各戶政事務所設置視訊服務，使各地訴願人和各原處分機關可就近透過遠距視訊方式，減少路途奔波，提升行政救濟的便利性，也可以讓訴願委員針對訴願人意見做謹慎的審查。

彰縣府秘書長賴振溝表示，縣府以網路代替馬路，運用視訊科技，自今年度起各戶政事務所設置視訊服務據點，讓訴願人多了選擇，可以就近透過遠距視訊方式向彰化縣政府訴願審議委員會陳述意見。

行政院訴願審議委員會參議黃惠美指出，行政院全台16個縣市建置視訊網，感佩彰化縣一馬當先，感受到彰縣府熱忱以及為民服務的精神，包含戶政事務所及稅捐等各單位的配合。

法制處長黃耀南表示，藉由遠端視訊連線方式，能擴大參與訴願程序，就案情陳述意見，釐清事實，有效提升陳述意見的便利性，實現「法治為民」的理念。

(中時)