通緝犯遇警攔查逃逸 肇事後不見蹤影
王姓男子24日凌晨4時許開車載著邱姓女子在三民區正義水源路口，因停等紅燈時跨越停止線，遭高巿警保大特勤中隊警組上前勸導並要求停路邊受檢，王男佯裝配合隨即駕車逃逸。
警方經查邱女現為毒品通緝犯，馬上展開圍捕，不過對方開車上國道後，於大中交流通下民族路，因人車漸多，警方怕追車導致對方逃竄會波及無辜，於博愛路失去王男等人蹤影。
警方在附近區域找人，後於左營區文府、重如路口發現王男所開的車擦撞停於路邊的2輛自小客車，對方一見警察，又加足馬力逃逸。
凌晨4時50分許，線上巡邏警網通報在文府路183巷內發現王男所開的車棄置於巷內，但車上兩人已不見人影，警方正繼續追捕兩人。
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(中時)
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