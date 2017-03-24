北市都更遭拆戶欲借宿 柯媽：不是旅館
台北市長安西路都更案遭拆戶屋主張權嶔，今天帶著簡單行囊到台北市長柯文哲位在新竹市的老家，希望可以借宿；柯媽向媒體表示「那台北市政府的事情，我家又不是旅館」。
「真的是走投無路，才會來此打擾」張權嶔今天下午到柯文哲新竹老家，希望向柯爸柯承發、柯媽何瑞英「吐苦水」，並尋求借宿，在確認柯家是哪一戶後，按了門鈴，但柯爸柯媽並未應門出面。
張在友人陪同下，於柯家門前高舉自製海報，向媒體表達訴求，直呼「很抱歉突然來訪，真的是走投無路」，約20多分鐘後一行人才離去。
柯媽稍早接受媒體訪問時說，她是新竹人而非台北市民，發生在台北市的都更案及過程，她不清楚，且張不是親戚朋友，「為何要讓他們借住？她家又不是旅館」。
張權嶔指控，建商先前已將4樓以下3層樓（同意拆除的住戶）全拆，導致他的房屋結構受損，日前因被建商強拆而影響結構，如今北市府卻強拆房，質疑「市府已違法，是建商幫兇」。1060324
(中央社)
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