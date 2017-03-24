梁振英：香港透過開放 對保護主義說不

香港特別行政區行政長官（特首）梁振英今天表示，沒有人會在「貿易戰」當中勝利，香港必須要發展全球貿易、自由貿易、全球化，透過開放對貿易保護主義說不。

博鰲亞洲論壇2017年年會今天繼續議程，梁振英出席「全球化與自由貿易：香港經驗與視角」分論壇並發表英文演講，他在演講中作上述表示。演講結束後，論壇邀請專家、學者與談，梁振英則坐在台下全程聆聽。

梁振英表示，香港是世界第2大外國直接投資（FDI）地區，將繼續堅守自由貿易的原則，將社會、企業越來越緊密地聯繫在一起，要更好地推動全球化，同時要降低各國之間的交易成本。

他說，現在有一些經濟體開始出現貿易限制政策，但是要解決個別國家的困難，保護主義不是一個好方法。長遠來看，保護主義會影響傷害經濟，勞動生產率會下降，競爭或者創新會受到抑制，人們的生活水準會下降。

梁振英並再次重述中國大陸國家主席習近平在瑞士達佛斯世界經濟論壇（WEF）上的發言，強調沒有人會在貿易戰當中勝利，必須要像習近平所說，發展全球貿易、自由貿易、全球化，透過開放對貿易保護主義說不。

在討論中，擔任主持人的香港貿易發展局前主席蘇澤光詢問，中國大陸不斷開放市場，現在很多人都可以直接和大陸做生意了，香港不再是大陸和世界的聯繫點，香港在這個過程中是否會失去自身競爭力？

香港中華總商會會長蔡冠深表示，香港一直是進入大陸的很好的平台，2016年進入大陸的外國直接投資有50%來自香港。很多的陸企在海外上市前，會首先在香港上市，香港依然保持著自身競爭力。1060324

(中央社)