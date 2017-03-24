南區技職博覽會 展現技職成果

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106年南區技職教育博覽會明天將登場，集結雲嘉南高屏澎地區35所技專院校及高屏區18所高職各校的動靜態展示，聚焦技職教育產學連結成果，展現技職務實教學、適性揚才特色。

106年南區技職教育博覽會由教育部技職司、高市教育局指導，國立高雄應用科技大學主辦，明天將高雄巨蛋廣場登場，有各校80餘個融攤位參展。

會場攤位展現技職教育多元特色課程內容，並有多項主題展示可讓民眾親自手作並體驗技職實作精神。包括醫技及護理類如高美護專結合長照趨勢的各項醫護照護解說示範等。

活動並特別邀請國立屏東大學「學習輔助犬」藉由「生命陪伴生命」犬隻的互動，傳達善待動物的生命教育。活動也設計闖關活動兌換精美獎品及摸彩活動，現場有吃有玩有得拿。

高應大指出，這次南區博覽會結合南區高職學校、技專校院及業界廠商，透過會場中動、靜態展現技職教育多元特色課程內容，讓與會學生及家長了解各校特色外，更能清楚認識7大群類工業類、農業類、海事水產類、商業類、家事類、藝術類、醫技及護理類的教育特色與未來出路。1060324

(中央社)