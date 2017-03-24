機捷北捷轉乘優惠 交通部：監督促成

民進黨立委呂孫綾今表示，桃園機場捷運與台北捷運、公車系統間，應提出優惠配套，提升民眾搭乘意願；交通部長賀陳旦說，2家公司會商討出互惠作法，交通部會監督並促成合作。

呂孫綾下午立法院院會施政總質詢時指出，桃園機場捷運可讓林口、泰山居民往來台北市更加方便，大眾運輸如果有優惠配套措施，會提升民眾搭機捷意願，但機捷和北捷、公車如何整合，現在沒有清楚規劃。

呂孫綾說，像這種跨縣市、跨系統的優惠配套，需要有一個平台來協調，交通部應主動協調，儘速研擬具體方案，提高在地居民搭乘的誘因，讓通勤族、國際遊客跨區、跨軌道通行能更便利。

賀陳旦表示，交通部是建設者也是監督者，當然有責任做好。乘客間的轉乘，北捷和機捷間能透過至少2種卡片，在「多卡通」上整合沒有問題；轉乘優惠部分，據他了解，機捷得到環保署空污費補助，仿照北捷、高捷，營運初期是由空污費支應機捷和公車之間轉乘優惠。

賀陳旦說，如果還有不足的地方，由3個地方政府，包括台北市、新北市及桃園市府再來商量，北捷和機捷轉乘優惠，這2家公司會商討出彼此間互惠的做法，交通部樂於居中監督、促成合作。1060324

(中央社)