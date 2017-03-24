年金改革 府：立法院審查會有更完整討論

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考試院審查通過公務人員退休撫卹法草案，總統府表示，年金改革過程中，歡迎每種想法充分溝通，至於考試院審查結果，等草案送到立法院，相信立法院審查階段會有更完整討論。

考試院昨天再度召開公務人員退休撫卹法部分條文修正草案全院審查會，通過18%優惠存款利率至遲分6年逐步廢除，所得替代率逐年自80%降到70%（任職年資35年），較銓敘部版本75%降為60%放寬。民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，考試院通過年金改革方案只是版本之一，立法院不可能照單全收

總統府發言人黃重諺說，年金制度改革目標是確保未來每位國民都擁有安心和有品質退休生活，且經濟安全無虞，國家有限資源要公平永續照顧每個人，這是國人高度期待，也希望年金改革成功。

黃重諺說，年金改革案子的研擬，日前透過國是會議有很多具體方向，相關政府部門要全力以赴確保目標達成，討論過程中，歡迎每種想法充分溝通，讓制度革新成功；至於考試院審查結果，等草案送到立法院，相信立法院審查階段會有更完整討論。1060324

(中央社)