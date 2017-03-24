廣告主杯葛 YouTube搶電視廣告大餅遇阻

分析家和專業人士23日表示，多家知名消費品牌業者因網路冒犯性言論爭議，撤銷Youtube廣告，恐威脅YouTube蠶食電視廣告營收的長期策略。

路透社報導，此項爭議的立即性財務衝擊恐有限，部分因為YouTube的營收有很大一塊來自小型廣告主，他們沒龐大預算投放電視廣告，所以沒其他方便的替代方案。一些市場分析師也相信，這些出走的廣告主，亟欲拉攏YouTube的千禧世代觀眾，很快會吃回頭草。

但在網路越來越多仇恨言論和其他令人反感的言論下，「品牌安全」（brand safety）逐漸成為行銷者關切的重點，過去普遍認為大型廣告主準備把龐大預算從電視轉向網路的看法，如今看來令人懷疑。

YouTube多年來積極爭取大咖品牌的青睞，這些大咖品牌每年電視廣告預算高達數億美元。但在過去1週，威瑞森通訊（Verizon Communications ）、AT&T和嬌生集團（Johnson & Johnson）相繼撤銷YouTube廣告。

法新社報導，分析家表示，谷歌（Google）的獲利基礎強勁足以抵擋廣告主的杯葛，但這項杯葛行動恐怕會讓軟體投放廣告的作法受到影響。

谷歌伴隨搜尋結果出現的廣告似乎很安全，不會受到杯葛的影響。幾家公司希望有人可以向他們保證，他們的行銷訊息不會和仇恨言論或恐怖分子的內容在一起，特別是谷歌旗下的YouTube。

Jackdaw首席分析師道森（Jan Dawson）表示，這項反對行動可能擴大為對抗軟體投放廣告的市場運作方式，屆時廣告營收放緩的不只是谷歌，其他網路公司也可能遭殃。

道森在部落格貼文表示：「我想谷歌（和母公司Alphabet）如果能躲過這一切，而只有一點財務衝擊，將會是極度幸運。」

「我認為短期內可能看到杯葛擴大對營收和獲利的影響，以及品牌業者重新思考一般軟體投放廣告作法的潛在長期衝擊。」1060324

(中央社)