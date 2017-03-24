賊星該敗 男竊車路邊玩刮刮樂被逮
有竊盜、過失致死等前科的何姓男子，日前在台南安平港警所外竊得 1輛自小客車，今天在高雄路竹區玩刮刮樂時，恰好被南下調閱監視器的台南市刑警盯上，當場被逮。
台南市警局第四分局21日獲報，1 輛自小客車在台南海巡隊安平港警所柵欄外被偷，警方立刻調閱監視器，發現這輛汽車失竊後，曾在台南市南區、仁德區出現，初判竊嫌在台南、高雄間頻繁活動。
市警四分局刑警今天下午前往高雄岡山區調閱其他竊案監視器時，特別留意路邊停車，竟在路竹區看到失竊汽車，警方隨即在旁埋伏。
涉嫌竊車的 54 歲何男，就在路旁彩券行玩刮刮樂，再走回贓車處準備駕車離開，警方見機不可失，當場把何男從車中拖出來壓制逮捕，帶回台南偵訊，訊後將依法送辦。1060324
(中央社)
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