搭機注意 隨身託運行李新規定

搭機注意，民航局今天宣布，水銀體溫計、曾因安全問題被召回的鋰電池，曾經被召回的問題手機，都禁止隨身攜帶上機。

搭飛機行李要更注意，民航局今天宣布，為加強維護飛航安全，日前已經修正旅客及組員可攜帶或託運上機之危險物品，及其他有影響飛航安全之虞不得攜帶進入航空器之物品，即日起生效。

民航局修正項目包括，小型醫療或診療用水銀溫度計原本可攜帶上機，但考量打破後，水銀有腐蝕性會危害飛機，未來只能放在託運行李，另外，曾因安全問題被召回的鋰電池，曾經被召回的問題手機，也禁止隨身攜帶上機。

另外，民航局也放寬自拍棒和腳架攜帶規定，收合在60公分內的腳架或自拍棒可隨身帶上機，旅客旅行每分每秒不錯過任何美好回憶。

民航局同時也提醒，有許多旅客仍時有攜帶鋰電池搭機情況，呼籲乘客不得將備用之鋰電池（含行動電源）放入託運行李。1060324

(中央社)