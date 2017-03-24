工程師學CPR 搶救生命關鍵時刻

新竹縣消防局救護教官團隊，24日特別到台元科技園區，傳授工程師們正確的急救知識與技術。（陳育賢翻攝）

新竹縣消防局救護教官團隊，24日特別到台元科技園區，傳授工程師們正確的急救知識與技術。（陳育賢翻攝）

根據英國心臟基金會近期公布的報告指出，每10個人中只有4個人會替心跳停止的患者進行急救，此比例低於救護單位希望的數字，為了推廣全民心肺復甦術（CPR），新竹縣消防局救護教官團隊24日特別到「台元科技園區」，向工程師們傳授正確的急救知識與技術。

「路上有人倒地，你敢不敢幫他做CPR？」，消防局今天在為科技園區工程師傳授急救技能時，如此詢問了現場的工程師，結果令人驚訝，願意為路人CPR的比率，竟然不到1成，經了解，除了是陌生人而有恐懼感或擔心事後的責任外，自己的CPR技能是否確實到位，也是重要原因。

因此，新竹縣消防局救護教官團隊特別設計了這項急救課程，而為了讓學員體會按壓CPR的感覺，消防局出動CPR品質訓練機，模擬體重50至70公斤成年人的胸廓厚度和硬度，讓學員依序操作，雖然只有不到1分鐘的時間，但不少工程師們已累壞了，沒有力氣再繼續壓下去。

資深救護教官廖奕棋表示，按壓CPR的口訣是「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」，「用力壓」指的是按壓深度5至6公分，約成人躺下後胸廓厚度的1/3，「快快壓」是速率每分鐘100至120下，「胸回彈」和「莫中斷」代表每次的按壓都要讓胸廓回到原點，開始按壓後就不要停止。

廖奕棋說，按壓CPR會感到疲累，大多是因為操作姿勢不正確，標準動作是用身體的力量往下壓，但不少人會以手腕施力，以致於不到1分鐘就氣喘如牛，而手臂未伸直、手掌未固定、位置不正確等，也都會影響CPR按壓的品質。

經過2小時的訓練，大部份的學員都能完成標準的CPR流程，消防局也特別以CPR訓練機的評分選出「最佳速率」、「最佳按壓」以及「最佳技術」等3個獎項予以鼓勵。

消防局指出，如果病患倒下卻沒有即時施行CPR，患者的存活率每分鐘將會下降7％至10％，如果在8分鐘內有施行CPR及AED，病患的急救成功率將可提高至30％，心臟停止之後的急救是分秒必爭，即使CPR做得不甚完美，總比發呆、等救護車好。

消防局各消防分隊每月皆會主動至轄內機關、學校宣導救護技術與觀念，並從2013年起推出CPR認證制度，針對學習的時間長短給予不同程度的教學內容並核發證照，至今已有將近1萬5000人獲得認證肯定。

(中時)