NBA》把NBA當NCAA打？太陽先發年齡創紀錄
太陽24日輸給林書豪領軍的籃網，其實並不讓人意外，因為太陽一舉改寫NBA史上平均年齡最年輕的先發陣容紀錄，平均年齡竟然只有21歲零14天，年輕程度甚至跟24日出賽的8支NCAA球隊相比，太陽先發陣容還能排第2。
24日太陽排出戴文布克(20歲145天)、尤利斯(21歲零78天)、小德瑞克瓊斯(20歲零37天)、克里斯(19歲265天)與艾力克斯連(23歲281天)的先發陣容，一舉打破快艇在2010年11月16日的平均年齡僅有21歲143天的舊紀錄。
如此「幼齒」的先發陣容，拿去跟24日出賽的8支NCAA球隊先發相比，太陽竟然只輸給普渡大學的20歲265天，完全是把NBA當成NCAA來打，這種接近「揠苗助長」的做法，真的可以幫助太陽這批年輕新秀成長嗎？
其實太陽陣中並非沒有25歲以上的有經驗球員，只是包含泰森錢德勒、布雷索與奈特等人，都被球隊列為本季不再上場名單，所用的理由是培養球隊未來勢力，擺明不管戰績好壞或球迷看法，只想利用剩餘例行賽磨練新人。
或許這批太陽新血在兩三年後，就可蛻變成為聯盟新一代球星(其實布克本季就已提前展現明星身手)，可是太陽這種只用年輕球員打完賽季的作法，跟部分球隊持續利用輪休並無兩樣，都在考驗地主球迷對他們的忠誠度或耐心。
(中時電子報)
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