新聞深喉嚨》建設不分藍綠 軌道有分？ 新北好Blue！

新聞深喉嚨

美國「財星」雜誌2017年全球50位傑出領袖名單出爐，總統蔡英文排名第8。獲選理由包括去年12月與剛當選美國總統的川普通電話，是1979年以來台美領袖首見；面對北京祭出限制陸客來台，蔡總統轉而積極向東南亞旅客招手，同時推動經濟改革，包括將一週工作時間從6天縮短為5天。簡言之，蔡總統因川蔡熱線、新南向與一例一休擠入榜。

但事實真有財星說的這麼好嗎？川蔡熱線後，兩岸關係惡化；來台東南亞旅客增加，卻無法掩蓋自去年520起，陸客來台大減100萬人次以上，造成500億台幣外匯蒸發的事實。而一例一休的4週彈性工時制可連上24天血汗班，竟被勞動部認證合法...這篇財星報導難道是蔡政府的業配文嗎？

衛福部食藥署20日悄悄放寬蔬果茶葉的農藥殘留量，被藍委踢爆引發關注後，綠委也看不下去了。民進黨立委吳焜裕23日指出，這次農藥開放是在衛福部長和次長不知情的情況下，僅經過安全與營養與諮議會討論即通過。對食安影響如此巨大的決定，部長竟被蒙在鼓裡？

無獨有偶，立法院經濟委員會召委高志鵬14日宣布《礦業法》排審，經濟部當天就火速通過亞泥新城山礦場礦權展延20年。經濟部長李世光20日赴經委會備詢時，未提亞泥一事，還承諾半年暫停核發礦權展延。亞泥案偷渡遭踢爆後，李世光竟稱21日才知此事。經濟部長也和衛福部長一樣被矇了？林全內閣發生了什麼事？

行政院「前瞻基礎建設計畫」中佔最大宗、經費共4241.33億的「軌道建設」，遭新北市批評忽略三環三線的延伸段。新北市府發言人張其強說，關係北北桃共同發展的南環和北環，以及與北北基生活圈密切相關的汐止民生線，都已通過中央的「可行性研究評估」，但在本次核定內容中皆未被提及，沒獲得任何預算。林全回應，每個地方政府都會提軌道建設，但「不可能都照盤接受，要選擇認為應該要做的。」相對於新北市的哀怨，台中就眉開眼笑了。台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」和「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設，均被納入前瞻計劃。

回想2016年11月底，媒體報導，交通部長賀陳旦對台中市長林佳龍選前提出的山手線持保留態度，認為沿線人口不足且預算金額過高。此舉引發總統蔡英文不滿，怒批賀陳旦只懂交通不懂產業，若再擋下去就要換人。如今前瞻計劃做出正確選擇，棄新北納台中，林全說建設不分藍綠，原來是軌道分藍綠？

名列全球傑出領袖的蔡總統，近來有頗多頭痛的事物，讓《新聞深喉嚨》為大家一一道來。首先是家中門鈴壞了，導致無法配合黨團力推一例一休修法的立委林淑芬。幸好民進黨有國會過半優勢，讓一例一休成功闖關，但上路後爭議不斷，林淑芬還拿台鐵的血汗排班狠嗆表姊部長，小英能不頭痛？另外，一向色彩鮮明的民視最近也讓小英如芒刺在背。2016年5月郭倍宏接任民視董事長後，許多節目都以獨派人士為主，似乎有意拿民視來打「台獨聖戰」。

民視股東們說，雖然創辦人蔡同榮追求台獨，但對新聞及節目內容尊重經營專業。可是郭坐上董座第一個開設的節目就追求「公投、制憲、獨立、建國」，搞得電視台獨味十足，甚至在節目中對蔡政府的人事和政策指手畫腳。還有，在這幾年政壇造神熱潮中搶盡風頭的賴清德，更上層樓的呼聲不斷，有人要他入閣，有人要他選新北市長，有人拱他競逐總統大位...賴神如此耀眼，小英快被閃瞎了吧？

蔡總統的頭痛眼下有藥方可醫了，民進黨選對會22日就「2018年縣市長選舉」訂出提名原則，執政縣市長沒有「現任優先」的保障名額，政績、民調不佳的縣市長在2018年可能不再被提名；而非執政縣市則採徵召方式，不辦初選。蔡主席的徵召令一下，賴清德非前進新北市不可？姚文智有望挑戰柯文哲？滿意度最低的涂醒哲連任之路被斬斷了嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。或上臉書《新聞深喉嚨》粉絲專頁https://www.facebook.com/DeepThroatNews?fref=ts。

(中時電子報)