生命只剩1個月 高雄19歲癌末女披婚紗圓夢
當生命走到盡頭，你會選擇如何面對？19歲癌末少女蔡慧婷獲悉發病後，中斷憧憬已久的學業，交往多時男友離她而去，生命更僅剩不到1個月，仍強打起精神，不落一滴淚，格外令人心疼，今（24）日在高雄長庚醫院協助下，她圓夢穿上白紗，並與家人共享天倫樂，但唯一遺憾是無法見到入獄父親一面。
慧婷正值花樣年華，就讀慈惠醫專幼保科專四，去年9月以為感冒久病未癒，拖了1個月到長庚就診，確診罹患急性淋巴芽球性白血病。當時主治醫師廖浚凱指出，常人白血球指數應低於1萬，但她超標10倍，病情原本控制得宜，不料後來惡化復發。
當時慧婷送醫已視力模糊、左臉腫脹、高燒不退，又有出血、瘀血現象，她獲悉罹患血癌，難過在急診室嚎啕大哭，但不想最愛的阿嬤及親友難過，前後歷經10多次煎熬化療，強忍著淚水，表現出樂觀、天真一面。
高長團隊原要替她進行骨髓移植配對，但礙於病情惡化及經濟狀況等因素，目前已放棄治療，醫師更宣判她只剩不到1個月生命，家人不捨告知她事實，但惠婷清楚知悉身體狀況，後來彼此敞開心胸接受這不得不接受的噩耗。
慧婷羅列人生最後清單，不願留下任何遺憾。她想結婚、生個女娃，雖然是無法完成的夢想，但在醫院協助下，穿上美麗白紗，臉上充滿幸福笑容。她說，感謝阿嬤從小撫養她長大，不捨阿嬤再為她難過，也期盼父親將來出獄能洗心革面。
下月10日是慧婷20歲生日，醫護人員昨替她提前舉辦慶生會，她最遺憾是無法見到爸爸，就醫期間她曾告假到高雄監獄，用視訊方式與人在台東監獄的爸爸視訊，她希望在餘生能再見爸爸最後一面，高長團隊正努力安排中。
(中時)
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