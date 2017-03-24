食物券助弱勢 高市慈總辦家事成果會

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高市慈善團體聯合總會今日舉辦「家事活動成果會」，邀請弱勢家庭戶分享學習成果。（柯宗緯攝）

高雄市慈善團體聯合總會，承辦社會局弱勢家庭「食物券」發放服務，10年來幫助逾1萬3000戶家庭舒緩經濟壓力，除給予經濟上協助外，慈總也開辦理財、健康、家事等課程，鼓勵家庭自立自強，今日為期3個月課程結束，舉辦家事成果發表會。

給他魚吃，不如給他釣竿。慈總執行長劉雅玲指出，每月透過發放價值千元食物券，提供弱勢家庭戶到超市購買食品，但不得用於購買菸、酒、零食、飲料，同時從旁支持弱勢家庭自力更生。

55歲阿珠獨自扶養重度精障孩子，因身體多重病痛無法工作，只能仰賴兒子身障補助，經高市慈總輔導手工皂技能及提供擺攤機會，如今阿珠以自己做的手工皂順利增加收入，她感動說：「能靠自己力量增加收入，感覺真的很棒！」

慈總理事長黃國良表示，長期進行經濟弱勢家庭的急難救助服務經驗發現，很少人因此脫離貧窮，建議發掘潛力戶協助願意脫貧的家庭，培養自立能力並協助與社會接軌。日前開辦學習有關飲食健康及理財觀念調整及運用實際生活，今年1月迄今共5場次，有56人參與。

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(中時)