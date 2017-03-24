睏！最新研究：老人、女人最難睡

最新研究指出，老人、女人最容易有失眠問題。（倪浩倫攝）

女性、長者最難睡！不少人受失眠所苦，最新研究顯示，全台慢性失眠盛行率超過11％，相較10年前，女性失眠比重不減反增、來到13.9％，研究顯示和女性生理期、更年期、懷孕，甚至受到「帶小孩」、「家管」等身分影響；60~69歲長者失眠比重更高達22.3％，比10年前高出10％，和該族群面臨「即將退休的壓力」有關。

長庚醫院睡眠中心接受台灣睡眠醫學學會委託，對1073名15歲以上國人、進行10年的橫斷性重複調查，發現今慢性失眠民眾達11.3％，較10年前的11.5％無明顯差異，以年齡層分析發現，「長者失眠」成長最多，60~69歲從12.2％成長到22.7％，原因和該族群即將退休、生活型態可能大幅改變而產生壓力，導致影響睡眠。

台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會主席、長庚醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩表示，和10年前相比，男性失眠比例略降1.3％，女性比重雖增加較少，卻仍高達13.9％，進一步分析發現，生理方面有62.4％女性認為睡眠受更年期影響、受懷孕影響的有38.4％、受生理期影響的則有16.4％。

意外的是，不少全職的家管，或無工作、專門在家帶小孩民眾，儘管外界認為他們工作「輕鬆」，失眠比率卻高的嚇人。吳家碩說，42.5％民眾認為帶小孩會影響睡眠，家管身分有慢性失眠比率也達22.3％。他解釋，像是家管、帶小孩這些人因為沒有固定工作時間，「睡眠需求」沒有被建立好，導致睡眠品質受影響，可透過養成規律運動習慣來改善。

亞洲睡眠醫學學會理事長、長庚醫院睡眠中心主任陳濘宏說，一般來說，若自覺「晚上睡不好、白天也因此沒精神」，則可以稱做失眠，失眠除了影響工作、增加發生意外風險，也會降低免疫力，導致常感冒、腸胃功能變差，更有研究顯示，腦瘤、乳癌都和失眠有關。

吳家碩表示，自己在家時，則應在睡前30分鐘內，避免接觸3C產品，否則大腦易因接觸藍光而減少退黑激素的分泌；若生活壓力大，則應在睡前、抽出時間進行放鬆，有助於提升睡眠品質。陳濘宏最後提到，雖然因資訊普及，民眾遇到睡眠問題就診比率已較10年高出14.5％，但仍有很大的進步空間，「自覺睡不好已達3個月，便應求助睡眠相關門診。」

(中時)