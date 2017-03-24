苗縣前瞻計畫提5亮點134億 縣府盼早日核定落實

苗栗縣政府配合行政院前瞻計畫多次拜會政務委員張景森，以國際慢城及浪漫台3線為思考主軸，提報5大亮點計畫共134億經費，不過縣府仍在等候核定訊息。

縣長徐耀昌表示，苗栗是擁有全台最多水庫的縣市，諷刺的是自來水接管率卻是全台第四名，水庫周邊又受限發展，希望透過專案計畫提升接管率到90％，預估經費64億。另打造苗栗雙慢城計畫需求12.2億；打通苗栗瓶頸路段計畫需求要42.6億；提升河川及區域排水治理成效計畫約11.33億；及配合總統蔡英文競選時政見打造浪漫台3線基礎建設3.5億元。

(中時)