巨石強森67歲鼓手岳父 猝逝舞台上

巨石強森貼出全家福，悼念岳父Sia驟逝。(取自巨石強森IG)

Sia(後排)與波士頓合唱團。(達志影像)

台語歌王郭金發去年10月突然在最愛的舞台倒下，為72年人生謝幕，令歌迷惋惜不已。現在又傳出美國老牌搖滾樂團波士頓合唱團（Boston）鼓手Sib Hashian前晚在表演期間，突然暈倒在舞台上，急救後宣告不治，終年67歲。

Sib Hashian除了是知名鼓手，也是巨石強森的岳父，女兒Lauren與巨石強森交往2年多，育有1子1女。他本週三為Legends of Rock Cruise巡演，在台上表演到一半時，突然昏倒，醫護人員到場緊急為他施以心肺復甦術與心臟電擊去顫器，可惜依舊宣告不治。

巨石強森早前得知Sib Hashian死訊，也悲痛在社群網站上傳家族合照，形容Sib Hashian是他的第二個爸爸，「不知道為何事情會這樣發生，當愛我們的人離開快到我們來不及說再見，可能是要告訴我們盡力活在當下，因為永遠都不知道下一秒會是如何。Sib擁有精彩的人生，建立及保守這個如此出色的家庭，能夠在舞台上，當著一眾粉絲、親友，敲打出最後的節拍，令你的離開變得更富詩意及美麗，多謝你多年來的人生教導，感恩，我們愛你Sib。」

(中時電子報)