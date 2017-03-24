彰縣府採購8320公斤高麗菜 分配各農會家政研習班

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彰縣府向彰化地區農民訂購8320公斤，配送彰化縣內26個鄉鎮市農會，讓家政班辦理高麗菜料理研習營。（吳敏菁攝）

彰縣府向彰化地區農民訂購8320公斤，配送彰化縣內26個鄉鎮市農會，讓家政班辦理高麗菜料理研習營，今天縣長魏明谷扮大廚。（吳敏菁攝）

高麗菜價格大跌，農民苦嘆血本無歸，彰縣府向彰化地區農民訂購8320公斤，配送彰化縣內26個鄉鎮市農會，讓家政班辦理高麗菜料理研習營，解決生產過剩，也讓民眾認識高麗菜多元料理方式，吃出好滋味。

從去年底開始，氣候呈現異常溫暖，加上許多菜農搶種高麗菜，導致近日高麗菜量產過多，短期間菜價下跌。彰化縣政府為協助農民解決生產過剩問題，降低農民損失，發動全縣26個鄉鎮市農會家政班，推廣高麗菜的營養價值與多元利用，並且促銷彰化縣生產的高麗菜。

24日上午在和美鎮農會舉行和美鎮農會高麗菜多元料理推廣記者會，彰化縣長魏明谷表示，高麗菜價格起起伏伏，舉辦高麗菜料理研習營，像高麗菜小吃、高麗菜乾等，提供給消費者更多元的高麗菜料理，感謝農會、家政班、廚師來教導大家多元的高麗菜料理，也感謝社區媽媽在高麗菜盛產的時節，製作高麗菜乾，希望消費者能多多食用高麗菜。

(中時)